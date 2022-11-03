Песков: в дискуссии вокруг увеличения срока службы по призыву — решение за Минобороны, у Кремля позиции на этот счет нет

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3 ноября 2022, 13:26

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В дискуссии вокруг увеличения срока службы по призыву — решение за министерством обороны Российской Федерации, у Кремля отсутствует позиция на этот счет. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

«В дискуссии вокруг увеличения срока срочной службы — решение за Минобороны, у Кремля позиции на этот счет нет», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, сенатор Виктор Бондарев высказал мнение о том, что идея парламентария Михаила Шеремета об увеличении срочной службы в российской армии до двух лет получит поддержку.