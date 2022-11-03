Сенатор Бондарев высказал мнение, что идея депутата Шеремета об увеличении срочной службы в армии РФ до двух лет будет поддержана

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3 ноября 2022, 12:22 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Виктор Бондарев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Член Совета Федерации Виктор Бондарев озвучил точку зрения о том, что идея депутата Госдумы Михаила Шеремета об увеличении срочной службы в российской армии до двух лет будет поддержана. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава оборонного комитета Совфеда сообщил РИА Новости, что по вопросу двухлетнего срока службы по призыву пройдут консультации, считает, что идея будет поддержана», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Некоторое время назад Шеремет предложил увеличить срок службы в Вооруженных силах до двух лет. По мнению парламентария, это необходимая мера, требующая скорого внедрения.

Ранее на текущей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости в выпуске каких-то дополнительных актов по мобилизации со стороны главы государства Владимира Путина.