Кадыров придумал, что будет с Зеленским: «Этого чертенка привезем в Грозный и назначим старшим уборщиком на проспекте Путина»

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2 ноября 2022, 22:07

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото: Kadyrov_95/Telegram/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал, чем займется украинский президент Владимир Зеленский, когда специальная военная операция на Украине завершится победой России. По словам Кадырова, Зеленский будет подметать проспект Путина в Грозном.

Чеченский лидер в среду в своем видеообращении сказал: "Этого чертенка, Зеленского, привезем в Грозный и назначим старшим уборщиком на проспекте Путина. ...Будет чистить проспект. Я придумал ему такую должность".

Как стало известно 2 ноября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров освободил командира спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинова от должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чечни. Соответствующий указ от 31 октября 2022 года опубликован на сайте главы ЧР.

В июле этого года генерал Апты Алаудинов был назначен секретарем чеченского Совбеза. В августе получил звания Героя России и Героя ЛНР.

Комментируя его уход с должности секретаря Совбеза Чечни, чеченский лидер сказал, что у людей, которые служили в команде его отца, первого главы ЧР Ахмата Кадырова, нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей. "Быть на пути Ахмата-Хаджи — это превыше всего", — сказал он.