Великобритания подписала контракт на поставку Украине новых ПТРК NLAW

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2 ноября 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

NLAW, Mykola Tys/Keystone Press Agency

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес вечером в среду, 2 ноября, предоставил информацию о том, что страна подписала контракт на поставку новой партии противотанковых ракетных комплексов NLAW Украине.

Бен Уоллес, отвечая на вопросы в парламентском комитете по обороне, заявил, что власти Великобритании подписали первый контракт на следующий год, вследствие чего страна получит замену ПТРК, отправленным на Украину.

Глава британского Минобороны выразил надежду на то, что в ближайшие несколько месяцев будет подписан контракт на значительно более крупные и продолжительные поставки NLAW.