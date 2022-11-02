Власти Польши изъяли базу отдыха под Варшавой у посольства РФ

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2 ноября 2022, 21:13 Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка в рамках беседы с журналистами сообщил, что власти страны изъяли у посольства Российской Федерации базу отдыха под Варшавой.

Эдвард Сярка отметил, что ранее сегодня сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, которое арендовало на территории лесничества Яблонна под Варшавой посольство РФ.

По словам замминистра климата и окружающей среды Польши, еще в середине апреля 2022 года лесничество расторгло соглашение об аренде базы отдыха.

Отметим, что российское посольство арендовало участок земли около шести гектаров под Варшавой с 80-х годов XX века.