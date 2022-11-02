В Израиле на выборах побеждает «друг РФ» Биньямин Нетаньяху

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2 ноября 2022, 20:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

В СМИ отмечают, что Израиль в ближайшее время может снова возглавить «неукротимый» Биньямин Нетаньяху, считающийся легендарной личностью среди мировых политиков. Его в своё время прозвали «Трампом до Трампа». Запомнился он своеобразной гремучей смесью популизма, яркими выступлениями и в отдельных случаях, жёсткими мерами. Нетаньяху поддерживал строительство еврейских поселений на арабских землях, за что стал едва ли не главным врагом либералов. Во внешней политике отличался прагматизмом. С Россией предпочитал иметь партнёрские отношения.

И вот после прошедших выборов имя Биньямина (или «Биби») снова висит в воздухе. Оппонентам пришлось пойти на всяческие ухищрения, чтобы отстранить Нетаньяху. Но все их попытки, очевидно, увенчались фиаско. 1 ноября 2022 года в Израиле открылись избирательные участки. А уже на следующий день стало известно, кто победитель «гонки». В итоге виктория досталась правому блоку во главе с Биньямином Нетаньяху. Правда, на данном этапе, у них задач хватает. Им ещё нужно сформировать правительственный состав. На формирование новой власти нужны недели, и если союзники не договорятся, страну может ждать мощный политический кризис.

Явка на ноябрьские выборы была достаточно серьёзной. Аналитики называют её крупнейшей с 2015 года. Израильтяне, как говорят, «голосовали ногами». И если 73-летнему Нетаньяху всё же удастся стать снова премьером, во внешней политике еврейского государства начнётся «эпоха перемен». Эксперты считают, что с Москвой будет отмечено резкое сближение, а вот с Украиной – наоборот, отношения могут ослабнуть.