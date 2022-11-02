Правительство Латвии приняло решение продлить режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля следующего года

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2 ноября 2022, 19:40 Источник: РИА "Новости"

флаг Латвии, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 февраля следующего года. Соответствующую информацию предоставили в среду журналисты.

На границе Латвии и Белоруссии с 2021 года действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом большого количества нелегальных мигрантов.

Журналисты отметили, что 2 ноября правительство Латвии приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации в некоторых муниципалитетах у границы с Республикой Беларусь до 10 февраля 2023 года.