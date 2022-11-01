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1 ноября 2022, 22:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что в Латвии «страшнейшие» цены практически на все – нет секрета! Но то. Что Латвия «переплюнула» другие европейские страны в отношении цен на электричество – несколько удивляет… Впрочем, по данным Eurostat, Латвия побила рекорд по росту цен на электричество в Европе.

Средняя цена на газ в ЕС составляла в первом полугодии 8,6 евро за 100 киловатт-часов, а годом раньше 6,4 евро за 100 киловатт-часов.

Цены на электроэнергию для домашних хозяйств также выросли за год в среднем по ЕС с 22 евро за киловатт-час до 25,3 евро за 100 киловатт-часов. По сравнению с первым полугодием 2021 года цены на электроэнергию для бытовых потребителей выросли в 22 государствах-членах, больше всего в Чехии - на 62 процента в пересчете на местную валюту. В Латвии цены на электроэнергию поднялись на 59, а в Дании на 57 процентов.

Сильнее всего - на 54 процента - цены на электроэнергию упали в Нидерландах, но большие понижения также были в Словении и Польше — на 16 и 3 процента. Однако во всех трех случаях падение цен произошло за счет государственных субсидий. Цены также упали в Португалии и Венгрии, в обоих случаях на 1 процент.

В пересчете на евро самые низкие цены на электроэнергию для бытовых потребителей в первом полугодии текущего года были в Нидерландах, 5,9 евро за 100 киловатт-часов. Далее следует Венгрия с 9,5 евро и Болгария с 10,9 евро. Самая высокая — 45,6 евро за 100 киловатт-часов — была в Дании. Далее следуют Бельгия с 33,8 евро, Германия с 32,8 евро и Италия с 31,2 евро.

Цены на газ выросли в течение года в 23 из 24 государств-членов, по которым у Eurostat есть данные. Скачок цен был самым большим в Эстонии, за ней следуют Литва (101 процент) и Болгария (108 процентов). Цена упала только в Венгрии, где цены регулируются государством, да и там всего на 0,5 процента.

Цены на газ для бытовых потребителей в первом полугодии были самыми низкими в Венгрии - 2,9 евро за 100 киловатт-часов. Далее следует Хорватия с 4,1 евро и Латвия с 4,6 евро. Самые высокие цены были в Швеции, Дании и Нидерландах - соответственно 22,2, 16 и 12,9 евро за 100 киловатт-часов.

По сравнению с прошлым годом доля налогов и акцизов в счетах за электроэнергию и газ конечного потребителя в среднем по ЕС значительно снизилась, поскольку государства-члены внедрили меры поддержки для контроля роста цен на энергоносители. За год средняя доля налогов в ЕС снизилась с 39 до 24 процентов на счета за электроэнергию и с 36 до 27 процентов на счета за газ.