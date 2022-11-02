Политолог Станкевич: «Зерновой экспорт может компенсировать потери в энергетическом секторе»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 ноября 2022, 17:43 Антон Николаев

Сергей Станкевич считает, что России нужно делать ставку на продажу зерна за рубеж. По его мнению, это может окупить потери в энергетике. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«России крайне важно не допустить дальнейшей демонизации своего образа в глазах стран «третьего мира». Тот факт, что Россия поставляет безвозмездно 500 тыс. тонн зерна, - а это примерно половина того, что нужно было для спасения стран, страдающих от голода, - сильный пропагандистский эффект, который никого не вдохновит в Вашингтоне, Оттаве, Лондоне, но он большое впечатление произведет на страны Азии и Африки. Кроме того, у России потенциал зернового экспорта по этому году не менее 30 млн. тонн, и он может быть увеличен в пределах 50 млн. Россия сама могла бы накормить весь мир, но это требует серьезного наращивания экспортных возможностей. Этим имеет смысл заняться, так с учетом обрезания в энергетической сфере, нам есть смысл сделать ставку на зерновую сферу, благодаря которой значительно можно компенсировать потери в энергетическом экспорте».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова безвозмездно предоставить зерно беднейшим странам.