Путин в среду проведет совещание с членами правительства

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 3 ноября, в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.
Согласно последним данным, ключевой темой грядущей встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в сложившихся условиях. Известно, что с докладом на совещании выступит министр экономического развития России Максим Решетников.
В Кремле отметили, что также рассматриваться будет ряд текущих вопросов.