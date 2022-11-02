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Аргументы Недели Политика 13+

Путин в среду проведет совещание с членами правительства

, 15:20 Источник: Кремль

Путин в среду проведет совещание с членами правительства
президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 3 ноября, в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.

Согласно последним данным, ключевой темой грядущей встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в сложившихся условиях. Известно, что с докладом на совещании выступит министр экономического развития России Максим Решетников.

В Кремле отметили, что также рассматриваться будет ряд текущих вопросов.

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