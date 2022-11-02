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Песков: президент Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России

, 13:50

Песков: президент Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом, как передает ТАСС, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

«Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что российский лидер проведет совещание с членами координационного совета при кабмине по обеспечению нужд спецоперации на Украине.

Как сообщалось ранее в среду, Дмитрий Песков указал, что Владимир Путин не принимал решения о том, будет ли он баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году.

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