Эрдоган: коридор для вывоза зерна с Украины возобновит работу, договоренность достигнута после переговоров с Шойгу

Коридор для вывоза зерна с украинской территории возобновит свою работу, данная договоренность была достигнута после переговоров с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
«Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит деятельность, договоренность достигнута после переговоров с Шойгу», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее в среду сообщалось, что киевская сторона, пытаясь прорвать оборону сил РФ в Харьковской области, ежедневно в среднем теряет убитыми и ранеными 120 военнослужащих.