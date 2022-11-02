Эрдоган: коридор для вывоза зерна с Украины возобновит работу, договоренность достигнута после переговоров с Шойгу

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2 ноября 2022, 13:27

Президент Турции Реджеп Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency Office / globallookpress.com

Коридор для вывоза зерна с украинской территории возобновит свою работу, данная договоренность была достигнута после переговоров с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

«Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит деятельность, договоренность достигнута после переговоров с Шойгу», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что киевская сторона, пытаясь прорвать оборону сил РФ в Харьковской области, ежедневно в среднем теряет убитыми и ранеными 120 военнослужащих.