Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Замглавы МИД Иванов: Москва считает нерациональными зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам западными странами

, 07:23 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Замглавы МИД Иванов: Москва считает нерациональными зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам западными странами
Заместитель главы МИД России Евгений Иванов, MFA Russia / globallookpress.com

Москва считает нерациональными зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда гражданам РФ западными государствами. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Евгений Иванов, заместитель руководителя отечественного внешнеполитического ведомства.

«Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны западных стран, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Иванов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что после начала спецоперации Москвы недружественные государства стремятся нанести ей поражение на поле боя.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей