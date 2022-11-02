Замглавы МИД Иванов: Москва считает нерациональными зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам западными странами

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2 ноября 2022, 07:23 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Заместитель главы МИД России Евгений Иванов, MFA Russia / globallookpress.com

Москва считает нерациональными зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда гражданам РФ западными государствами. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Евгений Иванов, заместитель руководителя отечественного внешнеполитического ведомства.

«Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны западных стран, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Иванов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что после начала спецоперации Москвы недружественные государства стремятся нанести ей поражение на поле боя.