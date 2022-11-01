Глава МИД Турции Чавушоглу: Эрдоган планирует провести телефонный разговор с Путиным о сделке по вывозу зерна с Украины

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1 ноября 2022, 15:02

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Annette Riedl / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен провести телефонную беседу со своим российским коллегой Владимиром Путиным о сделке по вывозу зерна с украинской территории. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

«Эрдоган планирует сегодня или завтра провести телефонный разговор с Путиным о зерновой сделке, сообщил глава турецкого МИД Чавушоглу», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее во вторник сообщалось, что министр обороны Турции Хулуси Акар высказался за продление зерновой сделки, из которой некоторое время назад вышла Москва.