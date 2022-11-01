Лавров назвал крепким фундамент армяно-российского союзничества

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1 ноября 2022, 11:18 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в приветственном послании участникам научно-экспертного форума "Примаковские чтения", который открылся в Ереване, назвал крепким фундамент армяно-российского союзничества.

Сергей Лавров отметил, что текущее выездное заседание проходит в Армении в год, когда отмечается тридцатилетие с момента установления дипломатических отношений между двумя братскими странами.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что за минувшие десятилетия был заложен крепкий фундамент долгосрочного партнерства и союзничества между Москвой и Ереваном, который опирается на прочные узы дружбы и взаимную симпатию.