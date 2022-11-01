МИД КНДР на фоне новых учений Южной Кореи и США обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне

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1 ноября 2022, 07:54

Флаг КНДР, Winfried Rothermel / globallookpress.com

Внешнеполитическое ведомство КНДР на фоне новых учений Южной Кореи и Соединенных Штатов обвинило Вашингтон в подготовке к ядерному конфликту. Об этом информирует РИА Новости.

«МИД КНДР на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей и намеренном обострении на полуострове», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, представитель отечественного министерства иностранных дел Николай Корчунов отметил, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг своими высказываниями о роли Москвы в Арктическом регионе пытается сформировать из РФ образ врага.