Путин напомнил о нежелании украинских властей садиться за стол переговоров

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря в рамках беседы с журналистами о возможных договоренностях с Украиной, обратил внимание на то, что у Киева нет желания садиться за стол переговоров.
Владимир Путин отметил, что достигнутые в Стамбуле договоренности были выброшены в корзину. Теперь же Киев "сам себе" запретил о чем-либо говорить с Москвой.
Президент РФ задался вопросом, как можно в настоящий момент обсуждать возможность достижения соглашений, если с украинской стороны нет даже желания разговаривать с Россией.