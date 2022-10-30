Глава союза староверов Севастьянов: Папа Римский предлагает Ватикан в качестве площадки для переговоров между РФ, США и Европой

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30 октября 2022, 21:31 Источник: ТАСС

Папа Римский Франциск. Фото: Ansa/Press Office Vatican Media/globallook.com

Папа Римский Франциск предлагает провести в Ватикане переговоры по Украине, сторонами которого выступили бы Россия, США и Европа. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. При этом он сослался на личный разговор с Франциском.

«Папа Римский в ответ на заявления Лаврова и Пескова предлагает рассмотреть Ватикан как переговорную площадку между Америкой, Европой и Россией по совместной безопасности», - рассказал Севастьянов в беседе с ТАСС.

По словам главы союза староверов, Ватикан мог бы стать оптимальной площадкой для таких переговоров, поскольку это нейтральное государство, к тому же является дружественным как для России, так и для стран Запада.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной вести бессмысленно — нужно разговаривать с ее «руководителями» в Вашингтоне.