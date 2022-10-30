Песков: договоренности с Зеленским ничего не стоят — нужно общаться с его «вдохновителями» из Вашингтона

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30 октября 2022, 16:50 Источник: РБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Вести какие бы то ни было переговоры с президентом Украины бессмысленно, поскольку он действует по указке Вашингтона и решающий голос останется за США. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, опыт ведения переговоров с Киевом в марте 2022 года показал, что все договоренности могут быть отменены «по указке извне». Поэтому, вести диалог необходимо не только с Киевом, но и с Вашингтоном, где находятся «вдохновители» и «руководители» Украины.

«Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — заявил Песков.

Ранее Белый дом сообщал, что Джо Байден не намерен вести переговоры с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».