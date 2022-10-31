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31 октября 2022, 22:09 Источник: Pravda.Ru

Флаг ЕС / Philipp von Ditfurth / https://globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки нанесли экономике Европейского союза смертельный удар. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо, как сообщает Pravda.Ru.

Согласно его словам, США вместе со своей «сообщницей», главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, нанесли успешный удар по европейской экономике и убивая ЕС «украинской авантюрой».

Филиппо также отметил, что поднимающиеся цены на энергоносители приведут к падению производства автомобилей в странах Европы на 40 процентов в 2022 и 2023 году.

Ранее нами сообщалось о том, что Филиппо раскритиковал украинского президента Зеленского за то, что тот попросил у Евросоюза 38 миллиардов долларов.