Украинский президент Владимир Зеленский попросил у Европейского союза 38 миллиардов долларов, за что был раскритикован французским политиком Флорианом Филиппо.
В своем официальном Twitter-аккаунте он заявил о том, что Зеленский «снова просит» 38 миллиардов долларов и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с властями Германии стремятся к тому, чтобы Евросоюз платил эти деньги.
Как отметил Филиппо, в случае, если Европейский союз будет платить, то значит и Франция тоже. Он добавил, что необходимо перестать «разоряться ради мафиозного режима», который хочет эскалации конфликта.