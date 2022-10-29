Французский политик Филиппо раскритиковал Зеленского, который попросил у ЕС 38 миллиардов долларов

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29 октября 2022, 17:44 Источник: РИА Новости

Флаг Франции / Silas Stein / https://globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский попросил у Европейского союза 38 миллиардов долларов, за что был раскритикован французским политиком Флорианом Филиппо.

В своем официальном Twitter-аккаунте он заявил о том, что Зеленский «снова просит» 38 миллиардов долларов и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с властями Германии стремятся к тому, чтобы Евросоюз платил эти деньги.

Как отметил Филиппо, в случае, если Европейский союз будет платить, то значит и Франция тоже. Он добавил, что необходимо перестать «разоряться ради мафиозного режима», который хочет эскалации конфликта.