Аналитик Кот: «Главная задача РФ - подвигнуть Украину к капитуляции»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 октября 2022, 16:03 Антон Николаев

Юрий Кот предположил, что с помощью усиленных бомбардировок со стороны РФ по украинской инфраструктуре, Украина станет выполнять российские требования. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Мы все понимаем, что отсутствие электричества в Украине приведет к гуманитарной катастрофе. А как по-другому? Понятно, что, вроде бы как, с голоду там умирать никто не будет и замерзать от холода, но главная задача - подвигнуть Украину и ее западных кураторов к капитуляции. Капитуляцией может стать желание выполнять наши требования по денацификации и демилитаризации этой страны. Мы же понимаем, что Украина была где-то транзитной страной, а где-то просто страной, производящей энергию, чтобы продавать ее в Европу. Лишив ее электричества, мы лишили электричества и Европу. Наши удары - попытки подвигнуть Украину к решению. Да, сегодня люди там к этому не готовы, не осознают всей глубины происходящего. Когда Киев бомбил Донбасс, то никого это не волновало. Когда сегодня Киев оказался в положении Донбасса, то, может быть, придется задуматься Украине?»

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Около 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения.