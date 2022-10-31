Баранец об опасности авианосной ударной группы США: самолеты появятся на Украине не ради прогулки, они будут убивать наших военных

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31 октября 2022, 15:57

F-35B, фото: Qian Baihua/globallookpress.com

Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды», прокомментировал публикации британский СМИ о прибытии к середине ноября американской авианосной ударной группы к берегам Великобритании. Во главе группы будет новый атомный авианосец USS Gerald Ford.

Виктор Баранец в интервью Общественной службе новостей высказался, что «игра авианосными мускулами» – это традиционное, «ритуальное» действие для США. По информации военного обозревателя, Вашингтон всегда присылает авианосцы в регионы, в которых им что-то не нравится, сегодня Штаты не устраивает, что Россия противостоит им и странам Европы на Украине.

Баранец назвал целью прибытия авианосцев создание новой военной доктрины в Европе. Эксперт рассказал, что этот гигантский корабль, поражается современным вооружением, которое есть у России, но на его борту около сотни истребителей США.

По данным Баранца, дальность их полета как раз и накрывает почти всю Европу.

Как считает полковник, формирование США новой авианосной ударной группы в Европе может быть попыткой обеспечить воздушное прикрытие ВСУ по просьбе киевского режима. Баранец уверен, что непосредственное вмешательство авиации США в ход спецоперации будет означать начало мировой войны.

Эксперт сказал, что американские истребители начнут барражировать в украинском небе не ради прогулки, а будут заниматься боевой работой, будут уничтожать наших военных. «Мы будем этому противодействовать. ... это воздушные бои, это бомбардировки, это падающие самолеты. Это война», — подчеркнул он.

«Это шаг недружественный, антироссийский. Это свидетельствует, что Америка меняет военную стратегию в Европе и наращивает свой военный кулак», — объяснил он.