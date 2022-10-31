Политолог Калачев: «За время СВО политический авторитет Евгения Пригожина вырос на порядок»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 октября 2022, 15:02 Антон Николаев

Константин Калачев считает, что развязка конфликта, который сложился между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и бизнесменом Евгением Пригожиным, покажет истинный авторитет последнего. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«По мнению самого Пригожина, его политический авторитет и влияние растут. Когда человек видит красные линии, он ведет себя сдержано. Пригожин в случае с Бегловым не видит этих красных линий. Это значит, он сам считает, что его авторитет вырос на столько, что он может себе позволить такие действия. Со стороны это выглядит так, что политический вес у Пригожина за время специальной военной операции вырос на порядок: он стал необходим, незаменим. Дальше мы увидим его влияние в развитии с ситуацией с Бегловым, так как эта история «тест», который проверит пределы возможностей Пригожина. Что проще взять: Бахмут или Санкт-Петербург? Эти города не взяты. Очевидно, что мы наблюдаем только завязку истории. Пригожин конфликтует с Бегловым давно. На самом деле, все решает один человек. Было время, когда царь даровал вотчины за военные успехи. Мы сейчас пришли к этой ситуации. Или, все-таки, мы живем в 21 веке, и все немножко по-другому?»

Ранее стало известно, что владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по факту возможного создания организованного преступного сообщества.