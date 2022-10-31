Песков сообщил, что Кремль дополнительно проинформирует журналистов об указе Путина о завершении частичной мобилизации

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31 октября 2022, 14:55

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/via Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 31 октября, сообщил, что Кремль дополнительно проинформирует по поводу указа Владимира Путина о завершении частичной мобилизации.

В минувшую пятницу глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации и сообщил о выполнении задачи по призыву трехсот тысяч человек. Отмечалось, что дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.

Дмитрий Песков, отвечая сегодня на вопрос журналистов, будет ли указ президента России о завершении частичной мобилизации в стране, подчеркнул: "Мы проинформируем вас дополнительно".