Политолог Ордуханян: «Политика Пашиняна - предательская»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 октября 2022, 13:24 Антон Николаев

Рафаэль Ордуханян считает, что трехсторонние переговоры, которые проходят сейчас в Сочи между Арменией, Азербайджаном и Россией не будут результативными. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Пока у руководства Армении стоят такие люди, как Пашинян, ни о каком прогрессе и решении вопросов двухсторонних отношений, Нагорного Карабаха говорить не приходится. Пашинян сделал свой выбор. Я неоднократно говорил, что Армения должна определиться в своем развитии. Пашинян за сотни лет решил сменить вектор развития Армении. Этот вектор приведет к полной дезинтеграции страны, а сам факт существования независимого государства может быть поставлен под вопрос. Политика Пашиняна - предательская. Все его реверансы с поездками в Сочи ничего не значат. Мы должны констатировать, что общественное мнение в Армении изменилось: если там не русофобия, то полная антироссия. Ничего хорошего от переговоров я не ожидаю. Позиция по вопросу урегулирования конфликта в Карабахе известна. Алиев умнее Пашиняна, так как он пытается усидеть на двух стульях. Сказать, что это мудрый ход - нельзя. Время определяться!»

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыли в Сочи для участия в переговорах с главой РФ Владимиром Путиным. Главы трех стран планируют обсудить реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху.