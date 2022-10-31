Депутат Рады Гетманцев заявил, что бюджет Украины из-за воздушных тревог теряет около 203 миллионов долларов в день

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31 октября 2022, 13:24 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/ Russian Look

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в понедельник заявил, что из-за масштабных воздушных тревог украинский бюджет терпит убытки на сумму около 203 миллионов долларов в день.

Даниил Гетманцев отметил, что воздушные тревоги в украинских городах продолжаются в течение рабочего дня, поэтому бюджет страны несет серьезные потери.

Глава налогового комитета Рады выдвинул идею организовать работу госпредприятий и частного сектора удаленно в нерабочее время или выходные, чтобы не терять деньги.