Депутат Рады Гетманцев заявил, что бюджет Украины из-за воздушных тревог теряет около 203 миллионов долларов в день

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в понедельник заявил, что из-за масштабных воздушных тревог украинский бюджет терпит убытки на сумму около 203 миллионов долларов в день.
Даниил Гетманцев отметил, что воздушные тревоги в украинских городах продолжаются в течение рабочего дня, поэтому бюджет страны несет серьезные потери.
Глава налогового комитета Рады выдвинул идею организовать работу госпредприятий и частного сектора удаленно в нерабочее время или выходные, чтобы не терять деньги.