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Аргументы Недели Политика 13+

Депутат Рады Гетманцев заявил, что бюджет Украины из-за воздушных тревог теряет около 203 миллионов долларов в день

, 13:24 Источник: РИА "Новости"

Депутат Рады Гетманцев заявил, что бюджет Украины из-за воздушных тревог теряет около 203 миллионов долларов в день
Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/ Russian Look

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в понедельник заявил, что из-за масштабных воздушных тревог украинский бюджет терпит убытки на сумму около 203 миллионов долларов в день.

Даниил Гетманцев отметил, что воздушные тревоги в украинских городах продолжаются в течение рабочего дня, поэтому бюджет страны несет серьезные потери.

Глава налогового комитета Рады выдвинул идею организовать работу госпредприятий и частного сектора удаленно в нерабочее время или выходные, чтобы не терять деньги.

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