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Аргументы Недели Политика 13+

В МВД Молдавии утверждают, что на севере страны упала сбитая украинской системой ПВО ракета

, 13:03 Источник: РИА "Новости"

В МВД Молдавии утверждают, что на севере страны упала сбитая украинской системой ПВО ракета
флаг Молдавии, https://unsplash.com/photos/HBtWDEzIe6M

В пресс-службе МВД Молдавии заявили, что сбитая украинской системой ПВО ракета в понедельник, 31 октября, упала на окраине молдавского села Наславча, которое расположено на севере страны.

Речь идет о селе на границе с Украиной. К настоящему моменту данных о пострадавших в результате падения сбитой украинской стороной ракеты не поступало. Отмечается, что выбиты окна нескольких домов в Наславче.

Ранее в МВД Молдавии, ссылаясь на руководство Украины, уточнили, что в понедельник произошла атака беспилотника на Днестровскую плотину, расположенную на расстоянии одного километра от Наславчанской плотины.

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