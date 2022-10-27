Политолог Суздальцев: если глава страны призывает на помощь иностранные войска, это свидетельствует о его «ничтожности»

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27 октября 2022, 14:29

президент Молдавии Майя Санду, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Политолог Андрей Суздальцев в рамках разговора с представителями СМИ в четверг, 27 октября, объяснил, почему власти Молдавии закрывают глаза на нейтральный статус, привечая Североатлантический альянс.

Андрей Суздальцев отметил, что Молдавия является нейтральным государством, однако президент страны Майя Санду при помощи половины парламента всегда может поднять панику и заявить, что благодаря Приднестровью ожидается "вторжение" ВС РФ. Данная ситуация может стать причиной того, что в Кишиневе окажется воздушно-десантная дивизия Соединенных Штатов Америки.

Эксперт в беседе с "ПолитЭкспертом" напомнил, что 101-ая воздушно-десантная дивизия США "Кричащие орлы" ранее высадилась в Румынии, однако при эскалации военные могут пересечь границу и "с благословения Молдавии" разместиться на украинской территории. Политолог также выразил мнение, что если глава страны призывает на помощь иностранные войска, это свидетельствует о его "ничтожности".