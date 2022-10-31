Политолог Станкевич: «Зерновая сделка была альтернативой урегулирования российско-украинского конфликта»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 октября 2022, 12:10 Антон Николаев

Фото: Turkish Defense Ministry/XinHua/Globallookpress

Сергей Станкевич предполагает, что к срыву сделки могли быть причастны британцы. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«Зерновая сделка была единственной альтернативой эскалации военных действий и постоянному нарастанию многосторонней враждебности вокруг военных действий. Значение сделки выходило за рамки снабжения бедных стран, т. е. это была площадка, на которой взаимодействовали практически ежедневно четыре стороны: ООН, Россия, Украина и Турция. Я присутствовал в Стамбуле, когда начиналась эта линия, и беседовал с людьми. Я вернулся несколько дней назад и там было все нормально. Разговоры шли о возможном расширении сделки: обсуждалось добавление еще одного порта и других видов продукции, которую можно вывозить. В случае продолжения этой сделки, а были шансы на ее продление - она могла бы действительно превратиться в площадку для переговоров более широкого плана для поиска формулы урегулирования конфликта. По этой перспективе и был нанесен удар атакой дронов. Можно предположить, что какая-то внутренняя партия войны сработала в Украине. Также, возможно, была серьезная вовлеченность британских военных в эту операцию. Предполагаю, что она была сформирована еще при прежнем премьер-министре Лиз Трасс, но сейчас при смене власти в Лондоне организаторам пришлось поторопиться до того, как новый премьер Риши Сунак войдет в курс дел. Некая поспешность и необоснованность этого удара есть. Я думаю, что сделка может быть еще спасена, но для этого должны быть чрезвычайные меры».



Напомним, что после атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны РФ объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом.