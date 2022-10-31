Политолог Почта допустил развитие отношений России и Бразилии в позитивном ключе

Аргументы Недели → Политика 13+

31 октября 2022, 11:17

президент Бразилии Лула да Силва, Roberto Casimiro/Keystone Press Agency

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в понедельник оценил перспективы российско-бразильского сотрудничества после информации о том, что президентом Бразилии стал Лула да Силва.

Юрий Почта обратил внимание на то, что Лула да Силва, который отсидел несколько лет в тюрьме после обвинений в коррупции, а также подвергался гонениям, прошел сложный путь до повторного избрания на пост президента Бразилии.

Эксперт в беседе с RT отметил, что бразильский политик является прогрессивным человеком, который ориентируется на принципы социальной справедливости и хочет добиться благосостояния для своего народа. Почта предположил, что если да Силва сможет "развернуться", то отношения Бразилии с Россией могут быть выстроены в положительном ключе.