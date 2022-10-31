На выборах президента Бразилии победу одержал кандидат от социалистов Лула да Силва

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31 октября 2022, 07:44 Источник: РИА "Новости"

выборы в Бразилии, IMAGO/Niyi Fote

Во втором туре выборов президента Бразилии одержал победу бывший глава государства, кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва. Данную информацию предоставили в ЦИК.

В соответствии с данными Верховного избирательного суда, Лула да Силва набрал 50,9% голосов избирателей, а его соперник Жаир Болсонару, который является действующим главой Бразилии, получил 49,1% голосов.

Да Силве уже поступили поздравления с победой от президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также от лидеров многих латиноамериканских стран.