На выборах президента Бразилии победу одержал кандидат от социалистов Лула да Силва

Во втором туре выборов президента Бразилии одержал победу бывший глава государства, кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва. Данную информацию предоставили в ЦИК.
В соответствии с данными Верховного избирательного суда, Лула да Силва набрал 50,9% голосов избирателей, а его соперник Жаир Болсонару, который является действующим главой Бразилии, получил 49,1% голосов.
Да Силве уже поступили поздравления с победой от президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также от лидеров многих латиноамериканских стран.