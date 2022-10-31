Офицер бундесвера в отставке Розе заявил, что Запад своими действиями на Украине пытается спровоцировать ядерный удар

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31 октября 2022, 10:35 Источник: РИА "Новости"

украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе утром в понедельник, 31 октября, выразил мнение, что поставками оружия Украине и финансовой поддержкой страны Запад провоцирует ядерный удар.

Юрген Розе отметил, что сейчас ядерная война, особенно в Европе, ближе, чем когда-либо за всю историю. По мнению эксперта, НАТО пытается всеми способами спровоцировать РФ на применение тактического ядерного оружия на Украине, чтобы впоследствии получить возможность уничтожить российские Вооруженные силы.

Подполковник бундесвера в отставке также обратил внимание на то, что Россия постоянно сигнализирует о своей готовности к переговорам.