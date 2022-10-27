Военный эксперт Кнутов назвал «самым страшным сценарием» предоставление Западом Украине ядерного оружия

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27 октября 2022, 17:24

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя статью издания Politico, о том, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61−12 в Европе, назвал «самым страшным сценарием» предоставление Западом Украине ядерного оружия.

Politico распространило информацию со ссылками на дипломатическую телеграмму и источники.

Кнутов напомнил, что недавно НАТО провело учения "Стойкий полдень", в которых участвовало 14 стран. Ядерное оружие имеют США, Великобритания и Франция, а склады ядерного оружия есть в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции. Турцию, по данным эксперта, к учениям не привлекают.

По словам Кнутова, участие уже 14 стран указывает, что США готовят к использованию ядерного оружия еще большее количество государств.

Эксперт полагает, что США готовятся к войне в Европе с применением ядерного оружия, а для этого им нужен повод, которым и может стать то, что Россия якобы нанесет удар по Украине тактическим ядерным оружием. "Тогда в ответ и НАТО может применить тактическое ядерное оружие", цитирует "Свободная пресса" Кнутова.

По словам эксперта, при этом у России появится основание для нанесения уже стратегическим ядерным оружием удара по центрам принятия решений — Вашингтону, Лондону и другим столицам, что означает начало Третьей мировой войны.

Как обратил внимание военный эксперт, сценарий, если Украина получит тактическое ядерное оружие, она сможет начать применять его против России, и сбудутся мечты США.