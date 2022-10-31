Handelsblatt: Власти Германии проверяют информацию о действующих нелегальных «отделах китайской полиции» в стране

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31 октября 2022, 10:11 Источник: Коммерсантъ

Власти Германии проверяют возможность деятельности в стране «отделов китайской полиции», сотрудники которых следят за проживающими в ФРГ лицами из Китайской Народной Республики и оказывают на них определенное давление. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Германии.

«Мы следим за этой темой и согласовываем действия внутри правительства для дальнейших действий, — отметили в пресс-службе. — Федеральное правительство не потерпит осуществления властных функций другого государства, соответственно, китайские отделы (такого рода — “Ъ”) не имеют исполнительной власти на территории Федеральной Республики Германия».

29 октября газета Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что власти федеральной земли Гессен начали собственное расследование по проверке появившихся в СМИ сообщениях о том, что «отдел китайской полиции» действует во Франкфурте-на-Майне. В расследовании принимают участие полиция Гессена и местное управление по защите конституции.

Информация о существовании такого отдела в Германии появилась на прошлой неделе в местных СМИ.

СМИ в Нидерландах ранее также сообщили о том, что «зарубежные сервисные центры» Китая, работающие в Нидерландах, выполняют функции «отделов китайской полиции». После появления такой информации в СМИ власти Нидерландов начали расследование.

Власти других стран также заинтересовались информацией о таких отделах. Как пишет The Irish Times со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирландии, после проведенной проверки закрыто подобное китайское учреждение в Дублине.

В Канаде также начали проверку деятельности аналогичных отделов.

По данным правозащитной организации Safeguard Defenders, в мире действуют около 50 подобных центров, в том числе в Греции, Италии, Франции, Испании, Португалии, сотрудники оказывают давление на лиц, которые разыскиваются в КНР как подозреваемые в уголовных или политических делах, оказывают поддержку в проведении полицейских операций на чужой территории и другое.

Официальные представители Китая заявляют, что сообщения о подобных отделах не соответствует действительности, такие центры выполняют только административные и сервисные функции.