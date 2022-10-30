Le Figaro: военная помощь Украине от США может вскоре прекратиться

Аргументы Недели → Политика 13+

30 октября 2022, 21:31

MOD Russia/ globallookpress.com

В США растет число противников оказания помощи Украине. После промежуточных выборов в Конгресс Вашингтон может прекратить поставки Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя Le Figaro Адриена Жольма.



По словам источника, американское общество неоднозначно относится к оказанию помощи ВСУ. Автор пишет, что нельзя исключать вероятность ее полного прекращения уже в скором времени.



Это может произойти, если на ближайших выборах в Штатах победит Республиканская партия, представители которой ставят поддержку Киеву под большой вопрос.



Ранее сообщалось, что Италия вновь передаст Украине оружие.