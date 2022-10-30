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Le Figaro: военная помощь Украине от США может вскоре прекратиться

, 21:31

Le Figaro: военная помощь Украине от США может вскоре прекратиться
MOD Russia/ globallookpress.com

В США растет число противников оказания помощи Украине. После промежуточных выборов в Конгресс Вашингтон может прекратить поставки Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя Le Figaro Адриена Жольма.

По словам источника, американское общество неоднозначно относится к оказанию помощи ВСУ. Автор пишет, что нельзя исключать вероятность ее полного прекращения уже в скором времени.

Это может произойти, если на ближайших выборах в Штатах победит Республиканская партия, представители которой ставят поддержку Киеву под большой вопрос.

Ранее сообщалось, что Италия вновь передаст Украине оружие.

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