Le Figaro: военная помощь Украине от США может вскоре прекратиться

В США растет число противников оказания помощи Украине. После промежуточных выборов в Конгресс Вашингтон может прекратить поставки Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя Le Figaro Адриена Жольма.
По словам источника, американское общество неоднозначно относится к оказанию помощи ВСУ. Автор пишет, что нельзя исключать вероятность ее полного прекращения уже в скором времени.
Это может произойти, если на ближайших выборах в Штатах победит Республиканская партия, представители которой ставят поддержку Киеву под большой вопрос.
Ранее сообщалось, что Италия вновь передаст Украине оружие.
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