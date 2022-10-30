Издание La Repubblica сообщило, что Италия поставила Киеву «от 20 до 30» артустановок M109L и гаубицы PzH 2000

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30 октября 2022, 10:19 Источник: РИА "Новости"

флаг Италии, https://unsplash.com/photos/o8h9eMRY4w0

Правительство Италии в рамках пятого и последнего к настоящему моменту пакета военной помощи Киеву передало украинской стороне "от двадцати до тридцати" самоходных артиллерийских установок M109L.

Согласно данным издания La Repubblica, среди тяжелых вооружений, которые попали в прежние пакеты поддержки Украины, значатся бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, а также две системы залпового огня MLRS.

Журналисты уточнили, что точное содержание вышеуказанных пакетов сейчас остается засекреченным.