The Telegraph: Новый премьер-министр Великобритании Сунак сократит траты на помощь другим странам

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29 октября 2022, 09:05 Источник: Лента.ру

Великобритания на ближайшие год сократит до минимума помощь другим странам. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Такое решение может зафиксировать расходы помощи на уровне 0,5% от ВВП и позволит бюджету страны сократить общие расходы в размере 4 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно (примерно 4,5 миллиарда долларов).

Новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии стал бывший министр финансов Риши Сунак.

В своем первом выступлении Риши Сунак заявил о том, что Великобритания сегодня переживает глубокий экономический кризис.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Риши Сусака в должность премьер-министра страны.



