Аргументы Недели → Политика 13+

30 октября 2022, 20:30

Сильвио Берлускони, Fabrizio Corradetti/ globallookpress.com

Мирные переговоры с Россией возможны, если Украина получит от Запада миллиарды долларов на восстановление страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.



По его мнению, президент страны Владимир Зеленский согласится на переговорный процесс, если увидит безвыходность ситуации.

«Возможно, [Зеленский] мог бы сесть за стол переговоров, если Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь Запада…» - считает итальянский политик.



Он также отметил, что обсуждение мира вероятно при условии, что Европа передаст Киеву «миллиарды долларов на восстановление» инфраструктуры страны.



Ранее сообщалось, что Симоньян верит в зависимость Армении от России.