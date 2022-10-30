Мирные переговоры с Россией возможны, если Украина получит от Запада миллиарды долларов на восстановление страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
По его мнению, президент страны Владимир Зеленский согласится на переговорный процесс, если увидит безвыходность ситуации.
«Возможно, [Зеленский] мог бы сесть за стол переговоров, если Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь Запада…» - считает итальянский политик.
Он также отметил, что обсуждение мира вероятно при условии, что Европа передаст Киеву «миллиарды долларов на восстановление» инфраструктуры страны.
Ранее сообщалось, что Симоньян верит в зависимость Армении от России.
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