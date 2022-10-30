Минобороны России: Киев продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

Присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ не останавливает киевский режим, Киев продолжает обстрелы и провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на атомной станции. Об этом сообщило в воскресенье Минобороны России.
«В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции», - говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.
Запорожская атомная электростанция с марта находится под охраной российских военных.
Привлечение «голубых касок» ООН для участия в миссии на Запорожской АЭС маловероятно. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью итальянскому информационному агентству Nova.
Глава МАГАТЭ заявил об определенном прогрессе в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
«Мы достигли прогресса (по зоне безопасности - ред.), переговоры ещё идут, и последнее решение ещё не принято», - заявил Рафаэль Гросси.
По словам Гросси, для участия в миссии на объекте «голубых касок» необходимо решение в Совете Безопасности ООН и о срочности вопроса он сообщил на заседании Совета безопасности ООН.
«Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно и по этой причине я ещё и считаю, что пространство (для действий - ред.), которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно», - сказал Глава МАГАТЭ.
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