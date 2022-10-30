MTV: Президент Ливана покинул резиденцию раньше истечения срока президентских полномочий и отправил в отставку правительство

Президент Ливана Мишель Аун отправил в отставку правительство страны и покинул президентский дворец. Об этом сообщил ливанский телеканал MTV.
«Этим утром я подписал указ об отставке правительства в соответствии с моими полномочиями, сегодня важный конец, а не прощание», - заявил Мишель Аун своим сторонникам.
Президент Ливана, не имея преемника на своем посту, покинул президентский дворец на день раньше истечения срока президентских полномочий и подписал указ об отставке правительства страны на фоне отсутствия взаимопонимания по кандидатам на посты министров в новом правительстве с премьер-министром Ливана Наджибом Микати.
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