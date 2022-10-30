Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами «натовского» калибра. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
В 07:18 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Ясиноватая, ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155-миллиметров, обстрел шел сто стороны населенного пункта Орловка.
Артиллерия калибра 155-миллиметров применяется странами НАТО.
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