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30 октября 2022, 09:05 Источник: РИА "Новости"

военный, unsplash.com/photos/n2e_XAPtMic

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром в воскресенье, 30 октября, заявил, что киевские власти препятствуют возвращению в регион уехавших местных жителей.

Владимир Рогов отметил, что режим президента Украины Владимира Зеленского создает преграды для возвращения жителей Запорожской и Херсонской областей домой. При желании приехать на родину их насильно отправляют в лагеря для беженцев.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области, Киев опасается, что Запад поймет – люди массово уезжают с еще подконтрольной киевскому режиму части Украины, поскольку хотят жить в составе России.