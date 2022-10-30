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Рогов заявил, что киевский режим мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области

, 09:05 Источник: РИА "Новости"

Рогов заявил, что киевский режим мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области
военный, unsplash.com/photos/n2e_XAPtMic

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром в воскресенье, 30 октября, заявил, что киевские власти препятствуют возвращению в регион уехавших местных жителей.

Владимир Рогов отметил, что режим президента Украины Владимира Зеленского создает преграды для возвращения жителей Запорожской и Херсонской областей домой. При желании приехать на родину их насильно отправляют в лагеря для беженцев. 

По словам члена главного совета администрации Запорожской области, Киев опасается, что Запад поймет – люди массово уезжают с еще подконтрольной киевскому режиму части Украины, поскольку хотят жить в составе России.

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