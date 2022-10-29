ВГА Запорожской области Рогов: взрыв на Запорожском алюминиевом комбинате на базе «Иностранного легиона»

Взрыв произошел на алюминиевом комбинате в Запорожье, там находится база иностранных наемников, большое количество их техники и боеприпасов. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошёл на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе). Напомню, там располагается база «Иностранного легиона». И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», - написал Владимир Рогов.
Он также заявил, что город Запорожье «будет свободным от нацистской мерзости!»
Владимир Рогов добавил, что рапорты Киеву что «потерь нет» доказывают то, что Киев «не считает боевиков за людей».
«Бодрые рапорты гауляйтеров Зеленского о том, что «потерь нет» доказывают, что они не считают боевиков за людей. А высоченный столп дыма после сегодняшнего прилёта, не иначе, объяснят тем, что попадание было в... кучу листвы», - заметил Владимир Рогов.
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