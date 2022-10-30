Президент США Байден: Приостановка зерновой сделки - это просто возмутительно

Аргументы Недели → Политика 13+

30 октября 2022, 06:50 Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в «зерновой сделке». Он заявил об этом в субботу во время общения с журналистами, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Россия приостанавливает участие в «зерновой сделке» после теракта в акватории Севастополя, сообщило Минобороны России.

Рано утром в субботу, 29 октября Украина атаковала корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах Севастополя, использование которых необходимо для функционирования гуманитарного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Президент США посчитал, что «нет никакой причины этого делать».

«Это просто возмутительно», - заявил Джо Байден.



Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в субботу заявил о том, что Россия готова в ближайшие четыре месяца поставить беднейшим странам более 500 тысяч тонн зерновых безвозмездно, полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.



Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон обвинила Россию в том, что решение по зерновой сделке якобы только «предлог для использования продовольствия в военных целях». Ее слова цитирует CNN.







