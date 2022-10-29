Глава британского МИД Клеверли призвал Россию обеспечить возможность поставок зерна нуждающимся в нем странам

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29 октября 2022, 22:39 Источник: ТАСС

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Россия должна обеспечить поставки зерна голодающим. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Глава британского внешнеполитического ведомства в субботу прокомментировал решение России приостановить свое участие в «зерновой сделке».

«Черноморская зерновая инициатива ООН играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Россия должна обеспечить возможность доставки зерна голодающим», - написал Клеверли в своем твиттере.

29 октября после атаки беспилотниками российских судов в Севастопольской бухте Россия приняла решение приостановить участие в «зерновой сделке». Постпред РФ при ООН Василий Небензя уже направил соответствующее уведомление генсеку международной организации Антониу Гутеррешу.