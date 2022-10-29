Песков: разговора Путина и Эрдогана в связи с приостановкой российского участия в «зерновой сделке» пока не планируется

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29 октября 2022, 21:32 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

В связи с приостановкой участия России в «зерновой сделке» разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется. Об этом в субботу вечером заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет», - так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

29 октября после атаки беспилотниками российских судов в Севастопольской бухте РФ уведомила ООН о приостановке на неопределенное время своего участия в «зерновой сделке». Турция является одной из сторон соглашения. Ранее, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в сентябре, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что договорился с ним о продолжении переговоров по украинскому зерну.