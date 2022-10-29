Кулеба призвал страны мира потребовать от Москвы прекращения «голодных игр» и выполнения обязательств по «зерновой сделке»

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29 октября 2022, 19:43 Источник: ТАСС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Lev Radin/globallook.com

Страны мира должны потребовать от России, которая объявила в субботу об остановке своего участия в «зерновой сделке», прекратить «голодные игры». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что Киев предупреждал о планах Москвы по срыву «зерновой сделки».

«Теперь Москва под ложным предлогом блокирует «зерновой коридор», обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей», - написал Кулеба в своем твиттере.

Он призвал мировое сообщество потребовать от России, чтобы она вернулась к исполнению своих обязательств в рамках сделки.

Ранее сообщалось, что после атаки дронов на суда в Севастопольской бухте 29 октября Россия объявила об остановке своего участия в «зерновой сделке» на неопределенное время.