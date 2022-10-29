Кулеба призвал страны мира потребовать от Москвы прекращения «голодных игр» и выполнения обязательств по «зерновой сделке»

Страны мира должны потребовать от России, которая объявила в субботу об остановке своего участия в «зерновой сделке», прекратить «голодные игры». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что Киев предупреждал о планах Москвы по срыву «зерновой сделки».
«Теперь Москва под ложным предлогом блокирует «зерновой коридор», обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей», - написал Кулеба в своем твиттере.
Он призвал мировое сообщество потребовать от России, чтобы она вернулась к исполнению своих обязательств в рамках сделки.
Ранее сообщалось, что после атаки дронов на суда в Севастопольской бухте 29 октября Россия объявила об остановке своего участия в «зерновой сделке» на неопределенное время.