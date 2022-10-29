Дюжаррик заявил, что ООН находится в контакте с властями России из-за приостановки ее участия в зерновой сделке

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29 октября 2022, 20:30 Источник: РИА Новости

Стефан Дюжаррик / Lev Radin / https://globallookpress.com

Организация Объединенных Наций находится в контакте с российскими властями в связи с появившимися сообщениями о том, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Согласно его словам, организация видела сообщения из РФ о приостановке участия российской стороны в «Черноморской зерновой инициативе» по причине того, что Украина напала на Черноморский флот. Он добавил, что ООН поддерживает связь с Москвой по «этому вопросу».

Дюжаррик также заявил о необходимости того, чтобы все участники зерновой сделки воздерживались от любых действий, которые могли бы угрожать важнейшей гуманитарной инициативе.