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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: в Севастопольской бухте открыли рейд

, 15:05 Источник: РИА Новости

Акватория Севастопольской бухты открыта, паромы и катера ходят по графику. Об этом сообщили журналистам в правительстве Севастополя.

Рейд в Севастопольской бухте, закрытый ранее после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на объекты Черноморского флота, открыт.

«На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику», - заявили в правительстве Севастополя.

Корабли Черноморского флота в субботу утром отбили атаку беспилотных ЛА воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.

Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли.

Объекты в самом Севастополе не пострадали.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на Севастополь самой массированной с начала проведения российской военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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