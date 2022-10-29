Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: в Севастопольской бухте открыли рейд

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29 октября 2022, 15:05 Источник: РИА Новости

Акватория Севастопольской бухты открыта, паромы и катера ходят по графику. Об этом сообщили журналистам в правительстве Севастополя.



Рейд в Севастопольской бухте, закрытый ранее после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на объекты Черноморского флота, открыт.



«На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику», - заявили в правительстве Севастополя.



Корабли Черноморского флота в субботу утром отбили атаку беспилотных ЛА воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.



Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли.



Объекты в самом Севастополе не пострадали.



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на Севастополь самой массированной с начала проведения российской военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.



