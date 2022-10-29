Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: в Севастопольской бухте открыли рейд

Акватория Севастопольской бухты открыта, паромы и катера ходят по графику. Об этом сообщили журналистам в правительстве Севастополя.
Рейд в Севастопольской бухте, закрытый ранее после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на объекты Черноморского флота, открыт.
«На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику», - заявили в правительстве Севастополя.
Корабли Черноморского флота в субботу утром отбили атаку беспилотных ЛА воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли.
Объекты в самом Севастополе не пострадали.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на Севастополь самой массированной с начала проведения российской военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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